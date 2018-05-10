Урок 7. Настраиваем камеру: Log, цветовой охват, калибровка сенсора и другое

Настройки камер линейки Canon Cinema EOS обширны, и в этой статье, а также видеоролике я хотел бы рассмотреть технические параметры съемочного материала. В качестве примера выступит камера Canon Cinema EOS C300 Mark II.
Первый совет: по возможности снимайте в RAW
Это решение — самое гибкое с точки зрения дальнейшей обработки материала, но потребует много дискового пространства, а также существенных вычислительных мощностей при конвертации в прокси и цветокоррекции. RAW не предназначен для новостей или документалистики (особенно это касается длинных интервью), но отлично подходит для кино, рекламы и клипов. В случае с Canon C300 Mark II для записи RAW вам потребуется использовать внешний рекордер.
Второй совет: снимайте в Log
У камер Canon Cinema EOS есть три вида логарифмической гаммы: Canon Log, Canon Log 2, Canon Log 3. Гамма Canon Log 2 — самая неконтрастная и сохраняет до 15 ступеней динамического диапазона, поэтому я бы рекомендовал именно ее.
Далее идет гамма Canon Log 3 с 14 ступенями и Canon Log с 13.5 ступенями. На разных камерах доступны для работы разные гамма-кривые. На Canon C300 Mark II вы можете снимать Canon Log2, на Canon C200 и C100 Mark II — только Canon Log.
В камерах также представлены гаммы Normal, WideDR и EOS Standard. Если вы все же снимаете контрастное изображение, то я рекомендовал бы гамму WideDR: она сохранит референсную точку 18% серого в середине диапазона, но при этом верхняя часть кривой будет немного прижата, что обеспечит дополнительную проработку нескольких ступеней в светах.
Гамма EOS Standard нужна только в случаях, когда вы хотите в монтаже использовать материал с камер Cinema EOS и фотоаппаратов серии Canon EOS. Эта гамма даст дополнительный контраст и изображение будет выглядеть очень схоже с фотоаппаратами. Normal — это стандартная гамма для Rec.709 примерно с 5 ступенями проработки.
В Canon C300 Mark II есть несколько вариаций этой гаммы:
- Normal 1, стандартная гамма rec.709;
- Normal 2 x4.0, с увеличенной яркостью светлых частей изображения;
- Normal 3 BT.709 — это Normal 2 с увеличенной проработкой в тенях;
- Normal 4 x 5.0 — это Normal 3 с еще большей проработкой в тенях.
Третий совет: цветовой охват
При съемке в Log вы сможете выбрать из нескольких цветовых охватов. В случае с Canon EOS C300 Mark II варианты будут следующие: Cinema Gamut, BT.2020 Gamut, DCI-P3 Gamut, BT.709 Gamut. Выбор охвата напрямую зависит от ваших целей.
Cinema Gamut — это цветовое пространство, разработанное Canon с учетом характеристик сенсора. По площади оно больше, чем BT.2020. По сути, это весь диапазон цветов, который может захватить сенсор камеры. Cinema Gamut стоит использовать, когда вам нужен исходный цвет без трансформации, а также если ваш рабочий процесс предусматривает работу с цветовым пространством ACES2065-1.
BT.2020 Gamut — это цветовое пространство для UltraHD-телевизоров.
DCI-P3 Gamut — цветовое пространство, установленное Digital Cinema Initiatives для цифровых кинопроекторов. Сейчас даже на потребительском рынке уже есть ряд мониторов и мобильных устройств с поддержкой охвата DCI-P3.
Скриншот из видео
BT.709 — стандартное цветовое пространство для HD-телевидения или отображения на мониторе с профилем sRGB.
Итак, Cinema Gamut — это самый большой охват, а BT.709 — самый узкий. Хочу отметить, что из большего охвата цвет можно трансформировать в меньший, а обратная операция с точки зрения математики будет деструктивна. Если вы снимаете не в RAW, то для получения максимальной информации о яркости изображения и цвете имеет смысл работать в гамме Сanon Log2 с охватом Cinema Gamut.
Четвертый совет: LUT
Canon C300 Mark II / Фото: Canon
При съемке материала в логарифмической гамме используйте опцию LUT для вывода на монитор. Камера Canon C300 Mark II позволяет записывать внутрь неконтрастный материал с логарифмической гаммой, при этом отображая на мониторе камеры и на режиссерском мониторе контрастное изображение. Это полезно для удобства просмотра на площадке.
Пятый совет: цветовые матрицы
Кроме гаммы и охвата есть также дополнительный инструмент работы с цветом, который называется Color Matrix. По сути, Color Matrix — это цветовой профиль, который незначительно подстраивает цвета в изображении. В Canon C300 Mark II есть выбор из шести вариантов:
Скриншот из видео
Neutral (установлен по умолчанию) — матрица для нейтральной цветопередачи.
Production Camera — официально позиционируется как цветовой профиль для кинопроизводства. На практике имеет смысл применять эту матрицу, чтобы материал по цвету был ближе к камере ALEXA. Это полезно, если на монтаже у вас встречаются материалы, снятые на нее.
Video — воссоздает цвета камер Canon C300 и Canon C500 без дополнительных настроек.
EOS Standard — приближает цвет изображения к фотоаппаратам Canon EOS Digital SLR со стандартным Picture Style.
Oﬀ — цвета не изменяются.
Несмотря на то, что различия между цветовыми матрицами несущественные, я рекомендую использовать профиль Neutral.
Шестой совет: калибровка сенсора
У камер линейки Canon Cinema EOS этот процесс называется Auto Black Balance.
В современных цифровых моделях есть два вида шума: фиксированный и динамический. Фиксированный шум (Fixed pattern noise, FPN)— это постоянные отличные от нулевого уровня показания фотодиодов при абсолютно черном кадре. Чтобы нивелировать такой шум, в камерах предусмотрена калибровка черного. Калибровка черного — это процесс рассчета фиксированного шума матрицы с последующим введением обратной компенсации.
Скриншот из видео
Для этого вам обязательно потребуется снять с камеры объектив и закрыть байонет крышкой, чтобы полностью предотвратить попадание света на сенсор во время калибровки. Никогда не делайте калибровку с объективом на камере, даже если он закрыт крышкой. Официально пользователям рекомендуют калибровать сенсор при изменении условий температуры и влажности, поскольку эти параметры напрямую влияют на физическое состояние сенсора. Но лучше делать эту процедуру перед каждой съемкой, особенно если вы берете камеру в аренду.
Седьмой совет: снимайте в нативном ISO
Обратите внимание, что камера Canon C300 Mark II имеет «родное» ISO 800 при съемке в Canon Log 2. При понижении ISO вы, по сути, измените Gain и весь динамический диапазон сдвинется вниз. Это приведет к тому, что в светах останется меньше ступеней до клиппинга сигнала, а проработка в тенях увеличится. Поэтому, снимая на натуре, операторы часто используют ND-фильтры и снимают в нативном ISO.
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